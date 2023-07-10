Министр обороны США заявил об обеспокоенности Путина

Разрешение Швеции стать 32-м членом НАТО было одним из "многих великих дел", достигнутых на саммите Альянса в Литве на этой неделе, заявил министр обороны США Ллойд Остин, которого цитирует CNN.

"Вначале (президент России Владимир) Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас - НАТО на самом деле стало больше", - сказал он, отметив недавнее вступление Финляндии в альянс и прекращение противодействия Турции заявке Швеции на вступление.

Он добавил, что Путин "приблизил НАТО к своему порогу" своими действиями в Украине, когда его спросили о том, как российский лидер реагирует на расширение Альянса.

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен. Такие страны, как Финляндия и Швеция, многое привносят в Альянс, поэтому мы рады, что они присоединились к нам", - добавил он, подчеркнув, что "они сразу же принесут пользу Альянсу".

Остин также сообщил CNN, что страны-члены получили "широкую поддержку" по выделению 2% своего валового внутреннего продукта на расходы на оборону и на предоставление Украине инвестиций, необходимых для самообороны.