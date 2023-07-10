Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО продемонстрировал, насколько далеко отбросила Москву война против Украины, развязанная Россией в феврале 2022 года, от целей, для достижения которых, как утверждали в Кремле, было начато вторжение. Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), опубликованном на его сайте.

Одной из основных целей войны в Москве тогда объявили предотвращение расширения НАТО и отдаление границ альянса от РФ. Эта цель многократно повторялась в течение войны.

Как отмечают эксперты ISW, отсутствие в российском информационном пространстве резонанса на саммит НАТО, вступление Финляндии в альянс, а также согласие Турции ратифицировать протокол о присоединении к нему Швеции свидетельствуют о том, что Кремль принял эти поражения.

Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоизмеримо с серьезным поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для целей России, декларированных перед войной, говорится в обзоре ISW.