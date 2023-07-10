Гянджинский суд рассмотрит апелляцию по делу Илькина Сулейманова

В Гянджинском апелляционном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, которая пропала без вести в Товузском районе, и чье обгоревшее тело было обнаружено впоследствии.

Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Теюба Мухтарова. Предварительное заседание суда назначено на 8 августа.

Напомним, что Илькин Сулейманов был приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы. Осужденный подал на апелляцию с требованием оправдать его.

Напомним, 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября 2019 года, сожженное тело девочки нашли 6 января 2020 года. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов (1973 г.р.), которого подозревают в убийстве девочки. Ему предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Илькин Сулейманов вину не признал и с первого дня суда заявляет, что не имеет никакого отношения к этому делу.