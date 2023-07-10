Армения строит таможенную инфраструктуру на границе с Турцией
На территории села Маргара, расположенного на армяно-турецкой границе, началось строительство новых зданий таможни.
Согласно решению Кабмина страны, на первом этапе компании-подрядчику уже выделены средства в размере 350 тысяч долларов США.
На втором этапе сумма выделенных средств составит 280 тысяч долларов США и начнется строительство не менее трех модульных павильонов.
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