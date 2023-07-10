Бои за Бахмут: русские оказывают «невероятное сопротивление»

Украинские войска имеют частичный успех на южном фланге возле Бахмута, закрепляются на рубежах. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«В общем, инициатива принадлежит Силам обороны… Мы движемся к тому, чтобы занять господствующие высоты и вытеснить противника с его рубежей», - подчеркнул Череватый.

При этом он добавил, что россияне оказывают невероятное сопротивление. По его словам, 538 раз за минувшие сутки россияне били по украинским позициям разными видами артиллерии, совершили два авианалета.

Череватый подтвердил, что в их операционной зоне были замечены кадыровцы в районе Клещеевки и на Сватовском направлении. По словам Череватого, бои показали, что их дело - жандармское и полицейское, а «как воины они не представляют никакой ценности». «Понеся потери, они отступили. Если они и дальше будут идти в бой с опытными украинскими воинами, то их будет ждать такая же судьба, что и «вагнеровцев», - добавил он.