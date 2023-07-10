В Москве ждут результатов встречи Алиева и Пашиняна

Москва «поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном», заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, которая запланирована на 15 июля.

По словам Захаровой, «делать какие-либо выводы преждевременно».

«Мы поддерживаем любое конструктивное посредничество, которое ведет к достижению устойчивого мира. Поэтому надо делать выводы по результатам (встречи)», - сказала Захарова.