Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства Азербайджана, сначала израильская делегация посетила Аллею шехидов и возложила цветы на могилы погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галантом.

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. З.Гасанов поприветствовал израильского коллегу, отметив, что высокий уровень партнерства между двумя странами играет важную роль не только в развитии Азербайджана и Израиля, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Государства Израиль и искренней встречей, Й.Галант подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества. Особо была подчеркнута важность дальнейшего укрепления стратегических отношений и расширения связей по безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.