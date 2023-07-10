Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи

Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи для обсуждения «стремительно меняющихся событий». Об этом в четверг сообщила газета Sabah.

Это предложение американского лидера газета называет важным итогом переговоров двух президентов. По данным издания, Байден в ходе беседы с Эрдоганом отметил, что возможность такого моментального контакта может быть полезна, поскольку не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров ввиду стремительности развития мировых событий.

Sabah напоминает, что, будучи кандидатом в президенты от Демократической партии, Байден «говорил о сотрудничестве с оппозицией в Турции, чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти». Однако сейчас американский лидер «чувствует необходимость напомнить турецкому президенту о своей дружбе», пишет газета.

Переговоры Эрдогана и Байдена прошли на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В ходе приветствия турецкий лидер заявил, что в отношениях между странами начинается новый этап, и выразил намерение усилить диалог.