Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:12

Вчера, 12 июля, посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД Исламской республики, где ему был выражен протест в связи со «спорным заявлением», принятым по итогам министерских переговоров между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Москва изо всех сил старается показать, что с монархиями Персидского залива у нее все настолько хорошо, что местами даже прекрасно, для чего и организовала прошедший на днях форум «Россия – ССАГПЗ/CCG». Но скандал пришел откуда не ждали – возмутился Тегеран.

Причиной или, как уже принято говорить, триггером, стало итоговое заявление, в одном из пунктов которого участники выразили поддержку усилиям Эмиратов по мирному разрешению территориального спора вокруг находящихся у входа в Ормузский пролив островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Претензии на эти участки земли традиционно выдвигает иранская сторона. Скандал вышел знатный. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, не называя конкретно Россию, заявил, что такие шаги противоречат дружественным отношениям между Исламской Республикой и ее соседями. Вице-президент Ирана по правовым вопросам Мохаммад Дехган выступил с отдельным заявлением, в котором говорится, что острова принадлежат только Тегерану, и, соответственно, «сомнения здесь неуместны». Ну а иранская пресса так и вовсе не стала сдерживаться и публикует материалы, в которых авторы ставят под сомнение качество и надежность альянса с Москвой, более того – предлагают ее «примерно наказать»: осудить российские действия в Украине и сузить диапазон сотрудничества в том случае, если российское руководство не пойдет на попятную и не изменит взглядов на островной спор.

Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда российские реверансы в адрес монархий залива вызывают столь нервную реакцию в Тегеране. Из недавнего: в 2021 году Тегеран направил ноту протеста в МИД РФ только за то, что на одной из страниц ведомства в социальных сетях Персидский залив был назван Арабским заливом. Оплошности российского МИДа и в 2021 году, и в нынешний раз налицо. Можно было бы и сформулировать как-то мягче, а лучше всего вообще обходить эти острые углы. Но нужда просто вынуждает Кремль, а следом за ним и российское дипломатическое ведомство, кряхтя и стеная от причиняемых этакой «раскорякой» неудобств, моститься сразу на два стула. Война в Украине, подобно колонии термитов, подточила образ России как «беспристрастной великой державы», а изоляция на Западе заставила всеми силами искать одобрения на «глобальном Юге». Тегеран превратился в уникального военного партнера РФ, фактически единственного, оказывающего Москве столь масштабную поддержку. Соответственно, и его требования к российскому союзнику существенно возросли.