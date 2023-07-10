Турция ждет позитивного ответа от США

Минобороны Турции ожидает позитивного результата в вопросе продажи Анкаре американских истребителей F-16 и их модернизации. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщил телеканал TRT.

«Относительно модернизации и покупки F-16 мы ожидаем положительного результата от США и конкретных шагов. Процесс идет», - сказал источник.

Также в турецком ведомстве отметили, что продолжается работа с Великобританией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, Минобороны «следит за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе, о снятии экспортных ограничений» для Турции. Речь в первую очередь идет об отмене ограничений со стороны Канады на поставки республике некоторой оборонной продукции, которая используется Анкарой в производстве ее вооружений.