Министр обороны США поддержал отправку кассетных боеприпасов
Министр обороны США Ллойд Остин поддержал решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы.
Как сообщает CNN, Остин сказал, что это необходимо Украине для защиты своего суверенитета.
«Прежде всего, я думаю, что мы не должны забывать, что они воюют за свою суверенную территорию. Они хотят эти боеприпасы не для того, чтобы вторгаться в другую страну, как русские, русские используют кассетные боеприпасы с самого начала войны», - заявил глава Пентагона.
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