Помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский открыл в Алматы пятиметровый конный памятник Александру Невскому. Монумент установлен на территории собора его имени. Об этом пишет «Настоящее время».

Комитет по охране памятников истории и культуры Казахстана трижды отказывал в разрешении на установку памятника, в результате чего статую пришлось установить на территории храма, где разрешения не требовалось.

В письме Путина открытие статуи названо «большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России». Памятник представляет собой постамент, на котором расположена скульптурная композиция: Невский верхом на коне с иконой Богородицы в руке. Высота монумента около пяти метров.

В анонсе мероприятия говорилось, что открытие памятника состоится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и «с доброго согласия» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отмечает издание. Эскизный проект памятника, как сообщается на сайте митрополии, «одобрил и утвердил» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.