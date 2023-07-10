Швеция не стала экстрадировать «гюленистов» в Турцию
Верховный суд Швеции приостановил экстрадицию двух лиц в Турцию.
Как пишет издание Aftonbladet, оба лица являются гражданами Турции, и с учетом того, что в их деле не обеспечено двукратное уголовное требование, их депортация приостановлена.
Утверждается, что оба лица являются членами террористической организации и примкнули к террористическому движению Фетхуллаха Гюлена, использовав мобильное приложение.
В Верховном суде отметили, что в соответствии с законом о терроризме загрузка мобильного приложения не может рассматриваться как необходимое участие для совершения преступления.
Верховный суд также посчитал, что есть еще одна причина для отказа в экстрадиции, потому что эти лица имеют статус беженца и при экстрадиции столкнулись бы с риском преследования.