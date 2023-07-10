Откроет ли Евросоюз двери для Турции?

Турция намерена ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Евросоюз в качестве полноправного члена. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса, где он принимал участие в саммите НАТО.

«В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима», - отметил он.