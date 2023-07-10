Россияне атакуют остров Змеиный

Российские военные утром сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный (административно относится к Одесской области Украины), который находится в Черном море. Как сообщает Оперативное командование «Юг» украинской армии, на рассвете Россия применила тактическую авиацию.

Также сообщается, что сегодня девять российских кораблей находятся на боевом дежурстве в Черном море, среди них три ракетоносителя: два надводных и подводный. Общее снаряжение - до 18 ракет типа «Калибр».

Ранее российские СМИ сообщали, что «Вооруженные силы РФ впервые за долгое время нанесли массированный удар по вражеским объектам на острове Змеиный с применением истребителей и БПЛА».