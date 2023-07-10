В Азербайджане задержали разыскиваемого три года гражданина Омана

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, задержан иностранец, находившийся в розыске с 2021 года.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, гражданин Омана Закария Абдуллах Хасан был привлечен к следствию по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Иностранец пытался уйти от ответственности. Около 3 лет он скрывался в Баку и регионах Азербайджана.

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции установили местонахождение указанного лица в Баку, его задержали и передали по назначению.