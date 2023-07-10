Сепаратисты упорно пытаются возвести фортификационные сооружения
13 июля с 11:15 по 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Агдамском и Кельбаджарском районах.
«В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены», - сообщили в Минобороны.
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