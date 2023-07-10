В Армении готовят провокации против Вусала Искендерли и его албанской команды

Как известно, в составе «Эгнатиа» в Ереван прилетел азербайджанский футболист Вусал Искендерли. Вчера он участвовал в предматчевой тренировке албанской команды.

Сегодня в 19:00 в Ереване состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Арарат-Арменией» и албанской командой «Эгнатиа».

Между тем в Армении призывают устроить сегодня провокации против албанского клуба и, в частности, предлагают разобраться с азербайджанским футболистом.

В армянских телеграм-каналах приглашают болельщиков собраться у отеля, в котором проживает албанская команда, вывесить на стадионе провокационные баннеры и даже «набить морду» Вусалу Искендерли.

Но дело тут не только в азербайджанском футболисте. По утверждению армян, с албанцами у них особые счеты. Якобы несколько лет назад албанские болельщики раскрыли на стадионе в Ереване флаги Турции.

Стоит также сказать, что АФФА обратилась в УЕФА с просьбой уделить особое внимание мерам безопасности для азербайджанского футболиста в Армении.