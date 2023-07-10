Решение Индии может спровоцировать рост цен на рис

Индия, крупнейший поставщик риса в мире, рассматривает введение запрета на экспорт всех сортов риса, кроме басмати. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, правительство обсуждает план по запрету экспорта всех сортов риса, кроме басмати. Это связано с ростом внутренних цен, а власти хотят избежать риска ускорения инфляции. Запрет затронет около 80% рисового экспорта Индии.

Доля Индии в мировой торговле рисом составляет примерно 40%. Агентство отмечает, что хотя подобный шаг может снизить цены внутри страны, и без того высокая стоимость риса на мировом рынке может еще вырасти.

Ситуацию подогревает возникший в Тихом океане впервые за семь лет погодный феномен Эль-Ниньо, который грозит жарой для многих регионов, выращивающих рис. Поэтому импортеры, включая Индонезию, Китай и Филиппины, в этом году сами активно пополняют запасы. По данным Bloomberg, базисные цены на рис уже достигли двухлетнего рекорда, а возможность введения Индией запрета на экспорт лишь подольет масла в огонь.