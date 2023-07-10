Украина уже получила кассетные боеприпасы?

Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой «Таврия» Александра Тарнавского.

«Мы только что получили их, мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить ситуацию», - сказал он.

По словам Тарнавского, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее руководство. Он также отметил ограничения по использованию боеприпасов, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

Недавно США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другого вооружения. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.