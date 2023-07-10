Глава Генштаба США заявил о «трениях и неразберихе» в Кремле

Российское руководство охвачено «трениями и неразберихой», спровоцированными неудавшимся мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако пока сложно сказать, какое влияние эти процессы оказывают на продолжающуюся агрессию против Украины. Об этом заявил генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

«На самом высоком уровне происходит много драматичных событий. Во что все это в конце концов выльется? Пока не могу сказать с уверенностью, - цитирует Reuters Милли. - Я не думаю, что все закончилось. Думаю, мы еще услышим о множестве других эпизодов».

Милли сказал, что рядовые российские военные, находящиеся в Украине, вероятно, больше сосредоточены на ежедневной борьбе за свое выживание.