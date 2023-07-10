«Украина получит F-16»: ответ Киева Лаврову

Украина получит истребители F-16, несмотря на угрожающие заявления России. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Единственная угроза России - украинский солдат. Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия это проглотит, несмотря на болтовню Лаврова», - отметил Кулеба.

Комментарий украинского министра появился в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине западных истребителей F-16 как «ядерную угрозу» и «пример крайне опасного развития событий».