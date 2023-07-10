Глава нацразведки США обсудила ситуацию на Кавказе с Арменом Григоряном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который находится с визитом в США, обсудил ситуацию с безопасностью в регионе с директором национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом сообщает пресс-служба армянского Совбеза.

Согласно сообщению, на встрече стороны обменялись мнениями по региональной безопасности и двустороннему сотрудничеству США - Армения.