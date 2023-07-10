Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:05

Продолжается подготовка к очередному раунду переговоров, направленных на достижение мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Европейского Союза и США. К слову, тут появилась определенная «традиция»: переговоры на уровне министров иностранных дел проходят в США, а на уровне глав государств – в Европе (преимущественно в Брюсселе). Как сообщалось ранее, после трехдневных переговоров глав МИД, состоявшихся в городе Арлингтон близ Вашингтона, состоятся трехсторонние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе с участием председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Изначально было объявлено, что эти переговоры пройдут 21 июля, однако сегодня армянская сторона заявила, что они могут состояться и раньше - 15 июля.

Все еще неизвестно, согласился ли официальный Баку на эту встречу, но тем не менее, логика развития переговорного процесса подсказывает, что встреча руководителей государств состоится в самое ближайшее время. По другой «традиции» госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана и премьер-министру Армении. Телефонные звонки из Вашингтона показывают, насколько тесно глава американского внешнеполитического ведомства вовлечен в процесс достижения мира между двумя странами. В ходе беседы президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что ценит постоянную поддержку мирного процесса со стороны администрации США и лично Блинкена. Глава азербайджанского государства подтвердил, что следующая встреча на высшем уровне с армянской стороной состоится в ближайшее время.

Комментируя оптимистичные заявления Вашингтона о реальности полноценного мира межу Азербайджаном и Арменией, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер выразил опасения относительно сроков достижения конечного результата. Однако, наряду с этим, Миллер все же выразил уверенность, что «стороны приближаются к этому результату». «Я скажу, что мы имеем в виду, когда говорим, что (мир/соглашение– ред.) доступно. Это означает, что они добились значительного прогресса в ряде вопросов. Во время последней встречи они сузили число нерешенных вопросов. Итак, мы считаем, что на фоне уменьшения числа проблем, требующих решения, соглашение доступно. Но это включает, конечно, то, что обе стороны будут готовы к компромиссу», — сказал он. Таким образом, несмотря на серьезные препятствия, мирный процесс под покровительством Запада продолжается. Хотя на последних переговорах министров иностранных дел стороны и заявили, что договорились еще по нескольким пунктам мирного соглашения, но из-за поведения армянской стороны все еще остаются противоречия по ряду критических вопросов. Секретарь Совбеза Армении на днях напомнил, что делимитация границ на основе военных карт Генштаба СССР 1975 года и налаживание диалогового механизма о «безопасности и правах» армян жители Карабаха – главные несогласованные вопросы. Премьер-министр Никол Пашинян также заявил сегодня на заседании правительства, что создание международного механизма диалога между карабахскими армянами и правительством Азербайджана имеет «критическое значение» для армянской стороны.