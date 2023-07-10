После мятежа главы частной военной компании «Вагнер» были уволены или отстранены около 15 российских офицеров, еще 13 - задерживали для допросов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По их данным, через несколько часов после начала пригожинского «марша на Москву» служба внутренней безопасности РФ задержала нескольких высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина. Последнего допрашивают в Москве, однако обвинение в совершении преступления ему не предъявлено.

После допроса отстранили от исполнения обязанностей генерал-полковника Андрея Юдина и первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Владимира Алексеева, пишет WSJ. По словам источника газеты, их отстранили от службы, их передвижения ограничили, и сейчас они находятся под наблюдением.

Среди задержанных после мятежа и генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был уволен с поста замминистра обороны в апреле 2023 года, после чего перешел в ЧВК «Вагнер».