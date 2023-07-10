Байден: НАТО сегодня сильна как никогда
Президент США Джо Байден в четверг, 13 июля, встретился в президентском дворце в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинистё.
«Мне очень приятно приветствовать вас в Финляндии. И я вновь благодарю вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности», - привела медиакомпания Yle слова Ниинистё в начале встречи.
Финский лидер напомнил о вступлении своей страны в НАТО и об одобрении этого шага со стороны Вашингтона. Американский президент подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. «Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее», - сказал Байден.
Помимо встречи с Ниинистё и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо у главы Белого дома запланированы переговоры с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Байден стал первым президентом США, который посетил Финляндию после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 5 лет назад.