Байден: НАТО сегодня сильна как никогда

«Мне очень приятно приветствовать вас в Финляндии. И я вновь благодарю вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности», - привела медиакомпания Yle слова Ниинистё в начале встречи.

Финский лидер напомнил о вступлении своей страны в НАТО и об одобрении этого шага со стороны Вашингтона. Американский президент подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. «Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее», - сказал Байден.

Помимо встречи с Ниинистё и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо у главы Белого дома запланированы переговоры с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Байден стал первым президентом США, который посетил Финляндию после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 5 лет назад.