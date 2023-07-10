Гиркин прогнозирует «новый поход» на Москву

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин), реагируя на громкий конфликт в руководстве российского Минобороны, заявил о появлении опасного прецедента, который может закончиться новым вооруженным походом на Москву и неконтролируемым распадом российской армии во время войны с Украиной. Об этом пишет украинское издание Dialog.ua.

В своем Telegram-канале он прокомментировал резкое публичное заявление генерала Попова, которого сняли с должности после его доклада в МО РФ о критической ситуации на Запорожском фронте.

По словам Гиркина, обращение командующего 58-й армией Южного военного округа к общественности - это «почти мятеж», после которого реальный военный бунт на фронте и новый поход на Москву уже целой армии РФ может произойти после военного поражения от Украины. Более того, ситуацию ухудшает то, что опасный прецедент создан не уголовником по типу Пригожина, а кадровым российским генералом.