В настоящее время реставрируются мечети Джума и Гияслы в Агдаме, ведутся проектные работы по строительству новых мечетей в поселках Суговушан и Гадрут. В ближайшее время начнутся реставрационные работы во дворце Панахали хана - Имарете и крепости Шахбулаг. Находящийся в Имарете надгробный памятник видной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван уже восстановлен в своем первоначальном виде. Об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, в ближайшее время будет начато строительство двух центральных больниц в городах Агдам и Физули, готовятся проекты строительства центральных парков городов Физули и Агдам и Агдамского лесопарка.

«Согласно I Государственной программе Великого возвращения, весь восстановительно-реабилитационный процесс на освобожденных территориях можно разделить на три основных этапа. На первом этапе до 2026 года строительство двух городских центров и 32 сел в Карабахском экономическом районе, развитие трех пунктов туристической направленности, подготовка предложений по земельной реформе, обеспечение возвращения не менее 66 тысяч жителей к родным очагам – это основные цели, которые стоят перед нами», – подчеркнул Гусейнов.