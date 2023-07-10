Украина минирует границу с Беларусью

Украинские военные и пограничники за десять дней оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей. Об этом рассказал в четверг командующий Объединенных сил ЗСУ Сергей Наев.

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам долго еще не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача: сделать приграничную полосу непроходимой для врага», — цитирует BBC генерал-лейтенанта Наева.

После мятежа ЧВК «Вагнер» и появления новостей о том, что часть этой российской группировки может перебраться в Беларусь, украинское руководство объявило, что поручило командованию армии укрепить границу с Беларусью. Генерал Наев рассказал, что за последнюю декаду июня на границе были оборудованы 30 противотанковых минных полей с использованием 5,8 тыс. мин. Кроме того, по словам Наева, вдоль границы выкопано около пяти километров траншей и шести с половиной километров противотанковых рвов.