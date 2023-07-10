Грабителю-подростку дали 5 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 16-летнего Санана Гаджизаде, жителя Бардинского района, обвиняемого в краже и грабеже.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, первым делом Гаджизаде украл 11 тысяч манатов из магазина в Баку, перехитрив продавца. Деньги он потратил вместе с друзьями. Через три месяца мошенник решился на еще одно преступление и ограбил на 220 манатов своего собутыльника Звиада Барихашвили, угрожая последнему ножом.

В суде Гаджизаде оправдывался тем, что находился в неважном финансовом положении, а также тем, что рос без матери. Потерпевший Мухтар Шукюров, арендатор вышеупомянутого магазина, заявил, что так и не дождался возмещения ущерба и подсудимого не прощает.

Санана Гаджизаде приговорили к 5 годам лишения свободы.