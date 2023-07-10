«Антиалкогольная политика» Ирана не довела до добра

Очередная волна отравлений поддельным алкоголем прокатилась по Ирану. В провинциях Казвин, Альборз, Западный Азербайджан, Хормозган и Тегеран 32 человека скончались после употребления самогона, изготовленного на базе технического спирта.

Как передают иранские СМИ, в клиники с отравлениями метанолом был доставлен в общей сложности 191 человек, из них четверо в критическом состоянии, еще несколько человек ослепли. В официальной сводке Верховного суда ИРИ сообщалось, что по обвинению в производстве и продаже «отравленных алкогольных напитков» в провинции Альборз арестованы десять человек.

Глава МВД Ирана Ахмадреза Радан заявлял, что эти отправления «являются не серийным убийством, а результатом не связанных друг с другом случаев производства алкоголя из метанола». По словам министра, следствием установлено, что изготовители суррогата незаконно получали технический спирт с завода по производству спреев-дезодорантов. Полиция изъяла на этом предприятии 6,5 тысячи литров технического спирта и опечатала его.

История с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем выявила поразительные итоги антиалкогольной политики властей Ирана. По самым приблизительным подсчетам, оборот «черного рынка» и подпольного бизнеса алкоголем в Иране составляет в год порядка 100 миллиардов долларов.