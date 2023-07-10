Джейхун Наджафов, собкор 17:59

Сразу же после установления исламского режима в 1979 году, воинствующие фундаменталисты из революционного Совета провели серию погромов на заводах по производству алкогольных напитков, складах с алкоголем, в винных магазинах, ресторанах и тавернах Тегерана, а также приняли в новом шариатском кодексе 264-я статья, по которой употребление алкогольных напитков квалифицируется, как преступление и карается 80 ударами плетью и тюремным заключением до пяти лет. Характерно, что порка попавшихся на распитии спиртного проводилась прилюдно, на площадях, где провинившихся били двумя скрученными электрокабелями. В результате, все производство алкоголя ушло в подполье, и в Иране начала процветать контрабандная торговля виски, водкой, коньяком и другим алкоголем. От затеянной аятоллами борьбы с зеленым змием выиграла, разве что, соседняя Турции, куда за запрещенными горячительными напитками ринулись сотни тысяч иранцев, которые в итоге изрядно повысили ВВП Турции при правительстве Кенана Эврена.

Ну, а в обратном направлении, из Турции в Иран, а позже и из бывших советских республик, пошел контрабандный поток алкоголя. Хотя об употреблении алкоголя официальная статистика Ирана почти ничего не публикует, из заявлений руководителей различных ведомств, а также исследований неправительственных и международных организаций следует, что Иран является одной из самых зависимых от алкоголя стран мира. В отчете ВОЗ за 2019 год сообщается, что по объему потребляемых спиртных напитков на одного человека в год, в списке из 189 стран Иран занимает… девятое место. Согласно данным ВОЗ, в среднем в Иране на одного человека приходится около 25 литров алкоголя в эквиваленте этилового спирта. Для сравнения, россияне, чье пристрастие к спиртному давно уже стало мерилом, потребляют в год около 16 литров чистого спирта. Министерство здравоохранения Ирана открыло в разных регионах страны 150 центров реабилитации алкоголизма. По официальным данным, в Иране насчитывается 210 тысяч, а по неофициальным - около одного миллиона граждан, зависимых от алкоголя. По исследованиям ВОЗ и ряда других международных организаций, иранские граждане в возрасте от 15 до 65 лет ежегодно потребляют около 420 миллионов литров алкоголя, причем 80 миллионов литров попадает в страну контрабандным путем. Судя по данным опроса, проведенного среди двух тысяч респондентов, 47,7 процентов иранцев заявили, что употребляют алкогольные напитки. Среди них 24,3 процент пьют алкоголь «иногда», 7,9 - «ежемесячно», 8,8 - «еженедельно» и 6,4 процента - «ежедневно». В любом иранском городе из-под полы можно купить бутылку виски, водки или коньяка, заплатив за них от 20 до 100 долларов.

Поскольку русской православной церкви, а также армянским общинам в Иране официально разрешено производство и потребление алкоголя, они пользуются этим правом для продажи вина и для официально «непьющих». Помимо этого, алкогольные напитки можно купить в ресторанах пятизвездочных отелей в Тегеране, Исфахане и в других городах. Любопытно, что под режим сухого закона не подпадает один из самых консервативных иранских городов - Ардебиль, расположенный в 60 километрах от ирано-азербайджанской границы. В Ардебиле контрабандный алкоголь всех марок, произведенных в Азербайджана, можно купить из-под полы во многих овощных магазинах. Его также предлагают в ресторанах, чайханах, кебабных и даже на городском рынке. Муджтаба, владелец магазина тканей в ардебильском чарши-базар, рассказал haqqin.az, что контрабандная водка давно уже вытеснила самогонный бизнес. Каждая новая марка водки или пива появляется у местных дилеров, примерно, в то же время, что и на прилавках магазинов в Баку или Ленкорани. «У себя дома я построил настоящий бар с официантами, светомузыкой, динамиками, где мы часто устраиваем вечеринки с певцами и даже танцовщицами из Дубая, - рассказал Муджтаба. - Во время одной из них полиция совершила налет и забрала всех в полицейский участок. Шариатский судья разложил передо мной тайно снятые фотографии, на которых я разливаю по фужерам гостей что-то из бутылки с изображением аксакала (водка «Распутин» - ред.) и спрашивает: - Что у тебя в стакане? - Шербет, - отвечаю я. - А как докажешь, что это шербет? - На этикетке написано, что это шербет, - отвечаю я и выписываю банковский чек на предъявителя в 300 долларов. - В следующий раз, когда будешь пить шербет заранее пришли доказательства, - ответил судья и аккуратно положил чек в портмоне. Вот такой у нас в Ардебиле общественный договор, по которому можно дать небольшую взятку и никакой Басидж, СИПАХ вашу вечеринку не испортит». Иранский политолог Урал Хатами отметил haqqin.az, что исторически вино и виноделие всегда были частью персидской культуры.