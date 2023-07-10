Болтон: Если Трамп станет президентом...

Если Трамп станет президентом, он выведет США из НАТО. Об этом заявил американский политик Джон Болтон, который в 2018-2019 годах был советником президента Трампа по национальной безопасности.

«Одна из причин, по которым, я надеюсь, что Трамп не будет переизбран, — это мои опасения насчет того, какой потенциальный урон может нанести Трамп, став вновь президентом, международным позициям США. Урон, который он уже нанес во время своего первого срока, можно было еще починить, но если он вдруг станет президентом во второй раз, то урон может стать просто необратимым. И конкретно я имел в виду именно эту возможность, о которой вы говорите — что Трамп выведет нашу страну из НАТО. И все эти комментарии, которые Трамп делал недавно, — что после того, как вновь станет президентом США, сядет за стол переговоров с Путиным и Зеленским и закончит [конфликт] в Украине за 24 часа… Все это показывает, что он на самом деле даже не догадывается о том, насколько серьезная проблема сейчас стоит перед миром. И риск того, что он выведет нашу страну из НАТО, он действительно велик», - отметил Болтон.