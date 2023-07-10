Леонид Гозман: Руководство России пожинает плоды своей трусости

"В заявлении генерала Попова меня поражает не столько само заявление – это может быть эмоциональной реакцией человека, которого, по его мнению, несправедливо отправляют в отставку, выгоняют. Всякое бывает.

Меня поражает другое – то, через кого это заявление стало известно. Оно стало известно через депутата Государственной Думы – тоже генерала, солидного человека. Тот депутат Гурулев, который все это дело обнародовал, он-то не находится в состоянии эмоционального стресса, как генерал Попов. Он-то ведает, что творит, он-то точно думает.

Получается, что он понимает, что либо ему за это ничего не будет, либо недовольство высшим начальством достигло уже таких пределов, что они говорят: "И хрен с вами, горите вы все огнем, мне тоже на все наплевать". Это результат той слабости, той трусости, которую проявило высшее руководство страны во время путча Пригожина. Они пожинают плоды своей трусости", - сказал Гозман.

Он отметил, что Кремль растерян итогами саммита НАТО в Вильнюсе, но не может ничего принять в ответ кроме угрожающих заявлений:

"Здесь меня удивляет такая эмоциональная реакция Кремля, поскольку на саммите НАТО не произошло ничего неожиданного: произошло ровно то, чего все и ожидали. Все понимали, что никакого приглашения Украине сейчас не будет, никакого членства сейчас не будет, все ждали ровно того, что произошло. Кремль реагирует эмоционально, Кремль явно не готов к ответу. Слова Пескова предельно неубедительны, как мне кажется. Разумеется, это опять угрозы, за которыми ровно ничего не стоит и стоять не может.

Мне кажется, это говорит о том, что в Кремле настолько растеряны и не понимают, что делать, у них нет плана, что они рассчитывают на чудо. Наверное, они рассчитывали, что страны НАТО не сделают того, что они сделали в Вильнюсе. Хотя никаких оснований на это рассчитывать не было. Мне кажется, это просто показатель фантастической растерянности и непонимания, что делать дальше. Какое понимание? Ну давай дальше города бомбить, давай дальше класть немерено своих людей и так далее. Печальная очень ситуация", - считает политолог.

По мнению Гозмана, президента России Владимира Путина вряд ли остановило было принятие Украины в НАТО: "Это не могло бы остановить Путина. Я считаю, что Путин уже в том состоянии, когда он не понимает реальности вообще. Остановить его нельзя. Ему остановиться – это пуля в лоб. Ничего другого нет. А проявление силы, такая более жесткая позиция со стороны НАТО, мне кажется, могла бы способствовать отстранению Путина от власти. Потому что очевидно, что вопрос стоит уже об этом в высших кругах.

Ну не простят они ему той трусости, которую он проявил во время путча Пригожина. Ведь легитимность Владимира Владимировича основана не на выборах, а это исключительно легитимность такого крестного отца, пахана, главаря преступной группировки. Крестный отец не может трусить, не может проявлять слабость, а он ее постоянно проявляет. Поэтому, я думаю, что путч Пригожина повысил вероятность дворцового переворота и отстранения Путина от власти. И если бы НАТО вело себя сейчас более решительно, то, возможно, это тоже приблизило бы этот момент. Но я не имею права давать советы лидерам стран Запада. Они отвечают за свои страны, а не за Украину и не за Россию".