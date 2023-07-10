Леонид Гозман: Руководство России пожинает плоды своей трусости
Резкая критика в адрес руководства России со стороны отправленного в отставку командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова - результат «той слабости, той трусости», которую проявило высшее руководство страны во время бунта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил российский политолог Леонид Гозман.
"В заявлении генерала Попова меня поражает не столько само заявление – это может быть эмоциональной реакцией человека, которого, по его мнению, несправедливо отправляют в отставку, выгоняют. Всякое бывает.
Меня поражает другое – то, через кого это заявление стало известно. Оно стало известно через депутата Государственной Думы – тоже генерала, солидного человека. Тот депутат Гурулев, который все это дело обнародовал, он-то не находится в состоянии эмоционального стресса, как генерал Попов. Он-то ведает, что творит, он-то точно думает.
Получается, что он понимает, что либо ему за это ничего не будет, либо недовольство высшим начальством достигло уже таких пределов, что они говорят: "И хрен с вами, горите вы все огнем, мне тоже на все наплевать". Это результат той слабости, той трусости, которую проявило высшее руководство страны во время путча Пригожина. Они пожинают плоды своей трусости", - сказал Гозман.
Он отметил, что Кремль растерян итогами саммита НАТО в Вильнюсе, но не может ничего принять в ответ кроме угрожающих заявлений:
"Здесь меня удивляет такая эмоциональная реакция Кремля, поскольку на саммите НАТО не произошло ничего неожиданного: произошло ровно то, чего все и ожидали. Все понимали, что никакого приглашения Украине сейчас не будет, никакого членства сейчас не будет, все ждали ровно того, что произошло. Кремль реагирует эмоционально, Кремль явно не готов к ответу. Слова Пескова предельно неубедительны, как мне кажется. Разумеется, это опять угрозы, за которыми ровно ничего не стоит и стоять не может.
Мне кажется, это говорит о том, что в Кремле настолько растеряны и не понимают, что делать, у них нет плана, что они рассчитывают на чудо. Наверное, они рассчитывали, что страны НАТО не сделают того, что они сделали в Вильнюсе. Хотя никаких оснований на это рассчитывать не было. Мне кажется, это просто показатель фантастической растерянности и непонимания, что делать дальше. Какое понимание? Ну давай дальше города бомбить, давай дальше класть немерено своих людей и так далее. Печальная очень ситуация", - считает политолог.
По мнению Гозмана, президента России Владимира Путина вряд ли остановило было принятие Украины в НАТО: "Это не могло бы остановить Путина. Я считаю, что Путин уже в том состоянии, когда он не понимает реальности вообще. Остановить его нельзя. Ему остановиться – это пуля в лоб. Ничего другого нет. А проявление силы, такая более жесткая позиция со стороны НАТО, мне кажется, могла бы способствовать отстранению Путина от власти. Потому что очевидно, что вопрос стоит уже об этом в высших кругах.
Ну не простят они ему той трусости, которую он проявил во время путча Пригожина. Ведь легитимность Владимира Владимировича основана не на выборах, а это исключительно легитимность такого крестного отца, пахана, главаря преступной группировки. Крестный отец не может трусить, не может проявлять слабость, а он ее постоянно проявляет. Поэтому, я думаю, что путч Пригожина повысил вероятность дворцового переворота и отстранения Путина от власти. И если бы НАТО вело себя сейчас более решительно, то, возможно, это тоже приблизило бы этот момент. Но я не имею права давать советы лидерам стран Запада. Они отвечают за свои страны, а не за Украину и не за Россию".