Назначен новый проректор Госуниверситета

Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) создана должность проректора по стратегическим вопросам.

На указанную должность назначен исполнительный директор Азербайджано-французского университета доцент Вазех Аскеров.

Вазех Эльдениз оглу Аскеров родился 15 октября 1978 года в Баку. В 1995-1999 годах получил степень бакалавра в Азербайджанском университете языков, в 2004-2007 годах - степень магистра во французском Университете Марка Блоха, в 2007-2012 годах - докторскую степень в Страсбургском университете. В 2012 году ему была присуждена ученая степень доктора Страсбургского университета.

В 2013-2014 годах работал советником ректора Азербайджанского университета языков, в 2014-2015 годах - проректором по учебной работе, в 2016-2023 годах - исполнительным директором Азербайджано-французского университета.