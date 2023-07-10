Поедет ли Путин в ЮАР?

Бунт предводителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также выданный ордер на арест российского президента Владимира Путина вызывают определенные опасения у Кремля в преддверии саммита БРИКС в ЮАР, пишут оппозиционные российские СМИ.

В частности, говорится в публикации, из-за опасений повторения внутренней дестабилизации и потери власти, а также риска быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, Кремль до сих пор не может принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.

По данным издания, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС. Такой ход позволил бы России послать сигнал оппонентам на Западе, что Путин не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Как рассказал источник российских СМИ, ряд неудач последних месяцев заставил Путина испытывать неуверенность и сомнения.

«В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый – с Путиным. Второй – опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников» , - отмечается в публикации.