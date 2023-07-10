Китайцы пригрозили сбить американский самолет

ВВС Народно-освободительной армии Китая по радио угрожали экипажу противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon сбить его, если он не покинет Тайваньский пролив. Об этом в четверг сообщила газета Taiwan News.

По ее данным, сначала военнослужащие ВВС НОАК в эфире на китайском языке попросили американский самолет идентифицировать себя. В ответ пилоты ВМС США сообщили, что это военный самолет США, отметив, что полет выполняется на законных основаниях в международном воздушном пространстве.

Спустя 20 минут китайские военные вновь вышли на связь с самолетом. "Американский самолет, говорят ВВС Китая, вы приближаетесь к воздушному пространству КНР. Немедленно покиньте этот район, иначе вы будете перехвачены", - сказали в эфире на китайском языке.

В ответ экипаж противолодочного самолета ВМС США указал, что он выполняет полет в международном воздушном пространстве, которое не входит в законное воздушное пространство ни одной страны мира. "Международное право гарантирует всем государствам свободу полетов в этом районе. Любые попытки ограничить свободу полетов здесь будут незаконными", - ответили американские пилоты на английском языке.