Байден: Россия не сможет воевать несколько лет ВИДЕО
Россия не сможет вести войну несколько лет, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста.
«Я не думаю, что война (России и Украины) сможет длиться годами по двум причинам: во-первых, я не думаю, что Россия способна воевать годами, учитывая ее ресурсы, во-вторых – обстоятельства сложатся таким образом, что президент Путин поймет, что продолжать войну не в политических, экономических и прочих интересах России», - сказал Байден.
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