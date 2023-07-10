В Украине легализовали марихуану

Верховная Рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграме.

Законопроект принят 268 голосами.

Он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Предусматривается ограниченная легализация каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола (ТГК) - первого и единственного на сегодня каннабиноида, разрешенного для медицинского применения в некоторых странах.