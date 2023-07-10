13 июля представители общественности, СМИ и депутаты посетили тестовый экзамен по приему на работу учителей с целью ознакомления с ходом процесса. За экзаменационным процессом гости наблюдали в Бакинской средней школе №263.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, участвовавший в медиатуре, заявил, что отбор перспективных учителей, обладающих высокими знаниями и навыками, и повышение качества учебного процесса является одной из основных целей конкурса. Гасанли также отметил, что за последние два года с привлечением новых и профессиональных кадров на работу по бессрочному контракту было принято 7 724 учителя, а по срочному контракту – 11 854 учителя.

В свою очередь, директор Центра кадров Института образования Нурлан Исмаилбейли обратил внимание на цель, правила организации и новшества конкурса по приему на работу учителей.

Участники медиатура были проинформированы о том, что в этом году намечен набор 10 000 учителей. В отличие от предыдущих лет, на экзамен кандидатам отводится 150 минут. Кроме того, впервые в экзамене на одной сессии могут участвовать более 8000 кандидатов, что создает более честную конкуренцию между кандидатами.

Также были даны ответы на вопросы представителей СМИ.