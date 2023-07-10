Баку пообещал жесткий ответ на провокации Армении

Все, и в первую очередь Армения, должны понимать, что никакая провокация не останется без ответа, и ответ этот будет дан в самой жесткой форме, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, провокации могут негативно сказаться на любом процессе, встрече или переговорах.

"Потому что, создавая еще большую напряженность, они негативно сказываются на мирном процессе. Позиция Азербайджана однозначна. На любую провокацию против азербайджанского солдата будет дан ответ в самой жесткой форме", - отметил министр.