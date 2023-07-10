13 июля под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось второе заседание комиссии, созданной распоряжением Кабмина от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сеюдлю Кедабекского района.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Асадов отметил, что 11 июля на совещании, посвященном социально-экономическим итогам шести месяцев 2023 года, президент Ильхам Алиев дал соответствующее поручение, сделав замечания о деятельности Комиссии по проведению мониторинга и оценке текущей ситуации в связи с тревожным и нелицеприятным событием, произошедшим 20 июня в селе Сеюдлю Кедабекского района. В связи с безотлагательным выполнением данного поручения на комиссии был рассмотрен ряд вопросов.

Председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подробно проинформировал о результатах мониторинга, проведенного в селе Сеюдлю на свалках и прилегающих территориях.

Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга со стороны министерства экологии и природных ресурсов на территории деятельности компании с 2018 года. Было отмечено, что министерство не выполнило должным образом функции государственного контроля, отнесенные к его компетенции.

Али Асадов отметил, что без согласования с органами исполнительной власти трижды в разные годы проводились строительные работы на водохранилище, не проводилась экспертиза проектной документации на строительство водохранилища, не проводилась оценка устойчивости плотины, не предъявлялось никаких требований к компании в связи с увеличением эксплуатационных возможностей водохранилища, не проводилась санитарная охрана трубопроводов, по которым транспортируются сточные воды, не была определена зона, не построены ограничительные заборы, а также не установлены информационные и запрещающие таблички вдоль трубопровода и на свалках. Он поручил Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству по чрезвычайным ситуациям провести тщательное расследование и устранить недочеты.