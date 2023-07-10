Украина обратилась к Грузии

Парламент Украины зарегистрировал проект обращения к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам стран ЕС о помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Рады, говорится "о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили".

Инициаторами проекта названы несколько десятков депутатов, в том числе глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили, который имеет украинское гражданство, для лечения.