МИД Азербайджана: Лицемерию Армении нет предела!

Судя по всему, лицемерию официальных лиц Армении нет предела, написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в Twitter в ответ на провокационную публикацию главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

«Иначе зачем стране, убившей десятки невинных детей, в том числе 12 несовершеннолетних в результате ракетных обстрелов и агрессии против Азербайджана, злоупотреблять случаями смерти детей в политических целях?», - заявил Гаджизаде.