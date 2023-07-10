Байден об использовании Россией ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", - сказал американский лидер.

Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.