«Грозу автозаправок» посадили на 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 30-летним Али Алиевым, обвиняемым в ограблении автозаправочной станции.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 17 октября прошлого года на одной из АЗС в бакинском поселке Гарачухур. Алиев явился на заправку в 4 утра в маске и, угрожая сотруднику АЗС Орхану Асадзаде ножом, украл 250 манатов. Затем он скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В суде Алиев своей вины не отрицал, но утверждал, что речь шла о краже, а не об ограблении и попросил вынести ему «легкий» приговор.

Также выяснилось, что Алиев полностью возместил ущерб пострадавшим и примирился с ними. Несмотря на это, его приговорили к 8 годам лишения свободы.