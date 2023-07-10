Министр обороны Израиля доволен визитом в Баку

После нескольких важных встреч, состоявшихся в Баку, успешный день завершился, написал в своем твиттере министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам визита в Азербайджан.

«На встречах с президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности», - отметил министр.