Что сделает НАТО в случае нападения России

«Прежде всего, план подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Кроме того, главнокомандующий силами НАТО в Европе в случае возникновения угрозы сможет принимать некоторые решения без дополнительных консультаций с альянсом.

План также отводит важную роль в оборонных планах Германии: страна должна стать важнейшим логистическим узлом для силы альянса, также обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.

Также некоторые страны альянса возьмут на себя защиту союзников восточного фланга: Германия будет защищать Литву, Великобритания - Эстонию, а Канада - Латвию.

Помимо этого, альянс намерен защитить себя от актов саботажа и диверсий, усилив защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры.

Союзники намерены, в числе прочего, укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои, а также развивать системы ПВО и увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.

Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.