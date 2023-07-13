Россия о передаче Украине французских ракет
Решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP "является очередным шагом к эскалации украинского конфликта", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос, как можно расценить решение Франции о поставках этих ракет.
Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон "не отстает от США": "Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК".
Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.