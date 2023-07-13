Байден дал совет Пригожину
Президент США Джо Байден предупредил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятности отравления.
На пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы Байден посоветовал Пригожину следить за меню.
«Да Бог его знает, что он может сделать...мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед», - ответил Байден журналисту, попросившему его спрогнозировать предстоящие действия Пригожина после провалившегося мятежа.